Власть 08 мая 2023, 04:03 Матвиенко обвинила Запад в возрождении нацизма на Украине Спикер Совфеда Матвиенко: Запад способствовал созданию радикальных движений на Украине РИА «Новости»

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Запад, поддерживая возрождение нацизма на Украине, виновен в появлении радикальных террористических движений в этой стране. Об этом в своем блоге на официальном сайте верхней палаты парламента в преддверии Дня Победы написала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«На Украине возродился нацизм, который Европа и Америка <…> одобряют ради достижения своих целей, подпитывают оружием и технологиями», — написала спикер.

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Запад пытается не замечать нацистской риторики киевского режима, однако им не удастся снять с себя вину за это, отметила Матвиенко. Она подчеркнула, что именно в преддверии празднования Дня Победы видно, насколько глубокий разлом образовался между теми, кто пытается переписать историю, и Россией.

«Именно западная поддержка украинского нацизма привела уже фактически к созданию Киевом радикальных террористических движений», — заявила Матвиенко.

Западу не удастся достичь своих целей, Россия сохранится как самобытное государство с уникальным суперэтносом.