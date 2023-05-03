Эксклюзив 03 мая 2023, 12:45 «Бояться не надо»: подполковник ФСБ в отставке успокоил россиян после атак беспилотников Подполковник ФСБ в отставке Филатов призвал россиян не бояться атак беспилотников Правительство США / Flickr

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Россиянам не нужно бояться атак беспилотников со стороны украинцев в преддверии Дня Победы, поскольку удары наносят в первую очередь по инфраструктуре военно-промышленного комплекса. Об этом заявил в беседе с «360» подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов.

«В первую очередь, людям надо быть спокойными, не надо тревожиться, бояться, особенно не нужно паниковать и испытывать чувство страха. Потому что, как правило, все эти чувства не очень хороший советчик в какой-то сложной, экстремальной ситуации», — отметил Филатов.

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Диверсионная активность противника действительно возрастает и будет только усиливаться в преддверии объявленного украинской стороной контрнаступления, предположил подполковник ФСБ в отставке. Избежать подобных атак не получится, поскольку закрыть небо на 100% невозможно, пояснил вице-президент «Альфы».

«Понятно и ясно, что, прежде всего, вот эти диверсионные акты направлены против инфраструктуры, которая, прежде всего, связана с военно-промышленным комплексом — обеспечивает войска, снабжает войска. То есть это какие-то нефтехранилища, прежде всего, склады. И поэтому я не думаю, точнее, я уверен, что <…> на данный момент нет такой цели, например, направлять свою диверсионную деятельность против людей на какие-то там праздники, торжества, фестивали, концерты», — подчеркнул собеседник «360».

При этом Филатов заявил, что считает верным решение отменить многие массовые мероприятия на 1 Мая и День Победы. Какими бы точными не были оружие или беспилотники, снаряды не всегда попадают в намеченную цель, напомнил подполковник ФСБ в отставке.

Вице-президент «Альфы» призвал россиян не бояться находиться в местах скопления людей. На пешеходных переходах погибает намного больше людей, чем от террористических актов, однако жители России не боятся выходить на улицы, отметил Филатов.

«Еще раз говорю, бояться не надо. Ничего, в общем-то, такого суперстрашного сейчас нет. Я считаю, что ситуация — по крайней мере, для гражданского населения — менее опасная, чем в конце 1990-х, начале 2000-х годов, когда происходила вторая чеченская кампания», — заключил подполковник ФСБ в отставке.

Ранее губернатор Краснодарского края сообщил, что в поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. По одной из версий, причиной пожара стала атака БПЛА. Кроме того, Telegram-канал Baza написал, что беспилотники ВСУ атаковали военный аэродром в Брянской области в ночь на 3 мая.