Песков: Роспотребнадзор объяснит ВОЗ данные по смертности от COVID-19 в РФ

В ВОЗ удивились низкой смертности от коронавируса в России. Кремль не считает данные по стране необычными. В случае необходимости разъяснения по ним даст Роспотребнадзор.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что надзорное ведомство находится в постоянном контакте с сотрудниками организации. Его слова привело РИА «Новости».

«Думаю, что они разберутся в этом и ответят на все вопросы ВОЗовцев, у меня нет сомнений», — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле не считают предоставленные Роспотребнадзором цифры «необычными и странными».

По словам Пескова, даже при условии разных методик подсчета картина в целом не изменится.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге в Женеве предложил перепроверить систему подсчета летальности от COVID-19 в РФ. Число смертельных случаев из-за коронавируса в стране в организации сочли очень низким.

ВОЗ уже предложили найти реальную причину малого количества смертей, а не «бодаться» со статистикой.