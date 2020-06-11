Песков: Роспотребнадзор объяснит ВОЗ данные по смертности от COVID-19 в РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что надзорное ведомство находится в постоянном контакте с сотрудниками организации. Его слова привело РИА «Новости».
«Думаю, что они разберутся в этом и ответят на все вопросы ВОЗовцев, у меня нет сомнений», — сказал Песков.
Он добавил, что в Кремле не считают предоставленные Роспотребнадзором цифры «необычными и странными».
По словам Пескова, даже при условии разных методик подсчета картина в целом не изменится.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге в Женеве предложил перепроверить систему подсчета летальности от COVID-19 в РФ. Число смертельных случаев из-за коронавируса в стране в организации сочли очень низким.
ВОЗ уже предложили найти реальную причину малого количества смертей, а не «бодаться» со статистикой.