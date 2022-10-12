Песков призвал Запад привлечь к ответственности власти Украины за многочисленные преступления | 360°

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Песков призвал Запад привлечь к ответственности власти Украины за многочисленные преступления

Представитель Кремля Песков посоветовал Западу обратить внимание на преступления Украины

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Западные страны постоянно порываются привлечь к ответственности Россию, но им следовало было обратить внимание на преступления властей Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Так представитель Кремля отреагировал на высказывания со стороны G7 относительно ударов по украинским объектам, сообщил ТАСС.

«Хотелось бы надеяться, что рано или поздно они захотят привлечь к ответственности киевский режим за те преступления, которые тот постоянно совершает», — подчеркнул Песков.

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Накануне страны «Большой семерки» провели внеплановое совещание в онлайн-формате. В качестве гостя к конференции подключился президент Украины Владимир Зеленский. На повестку вынесли тему последствий ударов по украинским объектам. Лидеры G7 заявили, что готовы поддерживать Украины в военном и дипломатическом направлении.

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Зеленский обратился к членам G7, чтобы страны оказали Украине помощь в создании «воздушного щита» с помощью современных и эффективных систем ПВО.

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