Страны G7 заявили о поддержке Украины в конфликте с Россией | 360°

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Страны G7 заявили о поддержке Украины в конфликте с Россией

Лидеры стран G7 пообещали Украине дополнительное оружие и средства обороны

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Страны «Большой семерки» поддержали действия Киева по защите от России. Об этом со ссылкой на итоговое коммюнике виртуального саммита G7 сообщило РИА «Новости».

«Украина имеет законное право на защиту против российской агрессии и восстановление полного контроля над своей территорией в рамках международно признанных границ», — отмечено в заявлении.

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Лидеры G7 готовы продолжать поддержку Украины в военном и дипломатическом направлении. Также помощь будет оказана в подготовке Киева к зиме.

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По словам членов «Большой семерки», продолжится координирование усилий по выполнению запросов Украины, связанных с поставками военной техники.

«Мы будем координировать усилия для обеспечения срочных потребностей Украины в военном и оборонительном оборудовании», — заявили лидеры G7

Заседание глав стран-членов Большой семерки состоялось сегодня по инициативе украинской стороны. Владимир Зеленский во время саммита попросил страны G7 оказать помощь в создании «воздушного щита» для Украины.

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