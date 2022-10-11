Зеленский призвал страны G7 защитить Украину с помощью ПВО | 360°

Мир 11 октября 2022, 18:55 Поделиться Telegram

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Viber Зеленский призвал страны G7 защитить Украину с помощью ПВО Зеленский призвал страны G7 накрыть Украину «воздушным щитом» из ПВО Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам G7 оказать помощь в создании «воздушного щита» для Украины. Для этой цели Киеву нужны современные и эффективные систем ПВО.

В своем заявлении во время видеоконференции стран «Большой семерки» Зеленский призвал лидеров G7 помочь создать Украине такую защиту, сообщило РИА «Новости».

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«Первый пункт — оборонная поддержка, "воздушный щит" для Украины. Это часть гарантий безопасности, которые являются элементом нашей "формулы мира"», — отметил украинский лидер.

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По мнению Зеленского, когда Украина получит достаточное количество систем ПВО, ракетные удары перестанут работать.

Ранее Владимир Зеленский заверил, что военных действий против Белоруссии проводить не планирует. При этом он попросил у членов G7 поддержки для международной миссии на границе Украины и Белоруссии для исключения любых провокаций.

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