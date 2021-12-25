Песков поздравил журналистов с Новым годом открыткой-шуткой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отправил журналистам кремлевского пула новогоднюю открытку, в которой выразил надежду, что пандемия коронавируса в 2022 году закончится.

В своем поздравлении Дмитрий Песков отметил, что букв в греческом алфавите, которыми называют штаммы коронавируса, осталось не так много.

«В 22-м точно будет лучше! Оставайтесь здоровыми и будьте счастливы!» — говорится в поздравлении Дмитрия Пескова.

Последний штамм коронавируса Всемирная организация здравоохранения назвала греческой буквой «омикрон». При этом две предыдущие буквы «ню» и «кси» пропустили. Официальный представитель организации в ООН Маргарет Харрис объяснила, что «ню» созвучно с английским словом new («новый»), что могло ввести людей в заблуждение. «Кси» — это общая фамилия.

«Мы договорились о правилах именования, чтобы избегать использования географических названий, имен людей, животных, чтобы избежать ярлыков», — подчеркнула она.

Штамм «омикрон» впервые выявили в Южной Африке. Новая версия возбудителя имеет самое большое количество мутаций и легче распространяется. По последним данным, «омикрон» выявили в 106 странах мира. В некоторых государствах он уже стал доминирующим. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что в стране впервые выявили внутренние случаи заражения мутировавшим возбудителем.