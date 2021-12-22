Штамм коронавируса «омикрон» зафиксировали уже в 106 странах мира. Об этом заявила в своем еженедельном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информации ВОЗ, случаи заражения «омикроном» выявили в 106 странах. При этом специалисты отметили, что общий риск, связанный с новым вариантом вируса, по-прежнему остается очень высоким.

«Недавние свидетельства указывают на то, что „омикрон“-вариант имеет преимущества в росте перед „дельта"-вариантом и быстро распространяется», — подчеркнули в документе.

Новый штамм распространяется с большой скоростью даже в тех странах, где у жителей выработался высокий уровень иммунитета. В ВОЗ добавили, что данные о тяжести заболевания при заражении «омикроном» пока остаются ограниченными.

Ранее в Центре имени Гамалеи сообщили, что применение вакцины «Спутник V» и бустерного препарата «Спутник Лайт» способствуют выработке антител, которые могут противостоять штамму «омикрон». К такому выводу ученые пришли во время проведения исследования.