Общество 02 февраля 2023, 20:34 Песков посоветовал пользоваться обычными загранпаспортами Песков связал приостановку выдачи загранпаспортов с чипами с техническими причинами РИА «Новости»

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Временный отказ «Госуслуг» в приеме заявок на загранпаспорта с чипами, возможно, связан с техническими проблемами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Наверняка какие-то там технические проблемы с чипами или еще что-то», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Песков заметил, что россиянам, которые хотят получить биометрические паспорта, нужно быть проще в этом вопросе и использовать обычный вариант документа.

Прием заявлений на «Госуслугах» на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации временно приостановили с 2 февраля.

Выдачу загранпаспортов с электронными чипами восстановят в ближайший месяц, когда специалисты компании «Микрон» перенастроят оборудование. В Гознаке сообщили, что за последний месяц поступило большое количество заявок на печать заграничных паспортов нового образца.

Портал госуслуг рекомендовал пользователям, которые успели подать запрос на получение загранпаспорта с чипами, дождаться ответа и действовать согласно инструкциям.