Общество 02 февраля 2023, 14:09 Россиянам назвали срок возвращения выдачи биометрических загранпаспортов Гознак анонсировал возвращение выдачи загранпаспортов с чипами через месяц РИА «Новости»

Читать 360tv в

Выдача загранпаспортов с электронными чипами восстановится в ближайший месяц, когда на производстве «Микрон» перенастроят оборудование. Об этом сообщила пресс-служба Гознака.

В компании пояснили, что за последний месяц к ним поступило огромное количество заявок на печать заграничных паспортов нового образца, что привело к повышенному спросу на микросхемы, которые встраивают в бланки документа.

Реклама

Чтобы увеличить объем производства чипов, «Микрон» приступил к перенастройке оборудования и оптимизации технологических процессов.

«Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов восстановится в течение месяца», — добавили в пресс-службе Гознака.

В четверг, 2 февраля, портал госуслуг предупредил пользователей, что временно не принимает заявления на выпуск загранпаспортов с чипом. Пользователям, которые успели подать запрос, предложили дождаться ответа и действовать по инструкции. Оформление заграничных паспортов старого образца проходит без сбоев.