Эксклюзив 02 февраля 2023, 13:27 Россиян предупредили о приостановке приема заявлений на биометрические загранпаспорта «Госуслуги» сообщили о приостановке приема заявлений на биометрические загранпаспорта РИА «Новости»

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Портал госуслуг начал предупреждать пользователей о временной приостановке заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации. В сообщении на сайте указали, что приостановка действует с 2 февраля, но сроки, когда прием возобновится, не оговаривают.

Пользователям, которые уже подали заявления на загранпаспорт нового образца, посоветовали дождаться ответа ведомства и действовать согласно инструкции. При этом проблем с оформлением паспортов старого образца нет.

В МФЦ в 5-м Донской проезде в Москве причину приостановки заявлений сотруднику «360» объяснить не смогли. На двери повесили объявление, в котором клиентов уведомили о том, что по неизвестным причинам печать загранпаспортов нового образца не производится, из-за чего возможны задержки с выдачей документов.

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«Мы не обладаем информацией, когда печать будет восстановлена. Благодарим за понимание», — указали сотрудники МФЦ.

АО «Гознак», который производит в том числе защищенные документы, пояснили, что приостановка приема заявлений на биометрические загранпаспорта произошла из-за возросшего спроса на них и на микросхемы, используемые при их производстве, уточнил «Подъем».