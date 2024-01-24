Общество 24 января 2024, 13:48 Песков после случая в Якутии заявил об иммунитете россиян к провокациям Пресс-секретарь Песков: у россиян иммунитет к несанкционированным акциям Пресс-служба МВД

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У россиян выработался иммунитет к провокациям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он на брифинге прокомментировал реакцию пользователей соцсетей на убийство в Якутске, сообщили «Известия».

«Безусловно, определенный иммунитет есть. Кроме того, когда речь идет о каких-то незаконных действиях, правоохранительные органы четко выполняют свои функции», — сказал он.

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В Якутске после драки с поножовщиной умер молодой человек. По версии следствия, конфликт завязался в клубе, поругались двое посетителей. Один из них вычислил адрес оппонента и вместе с друзьями приехал к нему домой в микрорайон Марха продолжить выяснять отношения. Трех человек госпитализировали, один из них умер в больнице с колото-резаным ранением грудной клетки. RT сообщил, что участников потасовки задержали.

Полиция предостерегла жителей от участия в несанкционированных акциях — устроить их призывали в соцсетях. Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что главный подозреваемый родом из ближнего зарубежья, но попросил не вестись на провокации и не сеять вражду.