Криминал 24 января 2024, 06:20 Полиция Якутии задержала подозреваемого в громком убийстве и призвала не выходить на митинги МВД: в Якутии задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве после ссоры в клубе

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В якутском клубе «Мята» произошел конфликт, который перешел в групповое столкновение. Один человек погиб. Полиция задержала 18-летнего подозреваемого в убийстве и других участников потасовки, сообщило МВД по Республике Саха (Якутия).

Стычка произошла в клубе «Мята», 18-летний житель Якутска сцепился с 23-летним уроженцем Намского района. На следующий день последний вычислил по соцсетям, где живет его оппонент, собрал друзей и поехал к нему домой. Там произошел новый конфликт с поножовщиной. Трое получили ранения, один из них умер.

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Подозреваемого в убийстве и других участников драки задержали в Якутске. Полиция показала, как во время операции вскрывали дверь и силой выводили мужчин. В соцсетях появилась информация о готовящихся массовых акциях, связанных с этим происшествием. Правоохранители призвали жителей не участвовать в них.

«Полиция призывает граждан не реагировать на распространяемые провокационные сообщения, не поддаваться на призывы к неправомерным действиям, а также воздержаться от публикации репостов и пересылки непроверенных сообщений», — заявила пресс-служба.

В Воронежской области задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки. Ее тело нашли возле мусорных баков.