Происшествия 24 января 2024, 08:47 Глава Якутии назвал провокацией призывы выйти митинг из-за убийства жителя республики Глава Якутии Николаев попросил жителей региона не выходить на незаконные митинги Пресс-служба МВД

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Злоумышленники пытаются разжечь конфликт с помощью призывов на несогласованный митинг из-за убийства жителя Якутии. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

«К сожалению, есть те, кто использует человеческую трагедию в своих целях. Призываю жителей республики не реагировать на незаконные призывы, которые сейчас распространяются», — указал он.

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Николаев отметил, что в Сети появилось большое количество недостоверной информации, и попросил жителей Якутии сплотиться на фоне провокаций.

Он добавил, что призывы выйти на несогласованные акции появились после убийства молодого якутчанина. Глава республики принес соболезнования близким погибшего и пообещал, что виновные ответят за совершенное преступление.

«Зло не останется безнаказанным! Буду держать ход расследования на личном контроле», — подчеркнул Николаев.

Ранее якутская полиция задержала 18-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве местного жителя. Группа молодых людей поссорилась в якутском клубе «Мята», конфликт перешел в групповое столкновение.