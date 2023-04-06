Общество 06 апреля 2023, 12:43 Песков отметил большой потенциал Китая по посредничеству в переговорах Представитель Кремля Песков: Китай обладает посредническим потенциалом piqsels

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Китай обладает эффективным и внушительным потенциалом по оказанию посреднических услуг. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

Так пресс-секретарь российского президента прокомментировал заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, выразившего надежду на усилия КНР в мирном урегулировании украинского кризиса. Он также указал на успехи китайской дипломатии, отметив, что в ситуации с Украиной пока ситуация остается сложной.

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«Но с Украиной ситуация пока сложная, не демонстрирует никаких перспектив для мирного урегулирования», — отметил Песков.

МИД Китая в конце февраля представил план по урегулированию ситуации на Украине. В документ вошли 12 пунктов. В них указывалась необходимость уважения независимости и территориальной целостности всех стран, а также возвращение России и Украины к переговорам.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что благодаря тесным связям с Россией Китай сыграет важную роль в урегулировании кризиса на Украине.