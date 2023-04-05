Мир 05 апреля 2023, 13:16 Макрон посчитал связи Китая с Россией полезными для разрешения украинского конфликта Президент Франции Макрон заявил о важной роли Китая в остановке конфликта на Украине РИА «Новости»

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Благодаря тесным связям с Россией Китай сыграет важную роль в урегулировании кризиса на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об этом во время визита в Пекин, сообщили «Известия».

«Китай, имеющий сильные связи с Россией, которые в последние дни вновь были подтверждены, может сыграть важную роль», — сказал он.

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Он прилетел в Пекин 5 апреля на четыре дня. Кроме столицы президент посетит Гуанчжоу. Эта поездка стала для Эммануэля Макрона третьим официальным визитом в КНР.

Елисейский дворец назвал задачей политика предостережение Китая от военной поддержки России. Однако политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Сергей Марков предупредил, что у президента Франции нет рычагов давления на председателя КНР Си Цзиньпина. Он предположил, что Эммануэль Макрон попытается уговорить его переговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и обмануть, пообещав поддержать его мирный план урегулирования конфликта.