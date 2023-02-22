Мир 22 февраля 2023, 00:38 Китай представит план по урегулированию кризиса на Украине Постпред КНР в ООН заявил, что в ближайшее время представит план по Украине РИА «Новости»

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Китай скоро может представить план по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель республики при ООН Чжан Цзюнь. Дипломата процитировал ТАСС.

«Это произойдет в течение нескольких дней», — отметил Цзюнь.

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Ожидается, что 22 февраля возобновит работу спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН по Украине. На следующий день ее участники проголосуют по проекту резолюции об урегулировании на основе мирного плана, предложенного украинским президентом Владимиром Зеленским.

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В Кремле подчеркивают, что инициатива Зеленского не учитывает текущих реалий. Постпред России в ООН Василий Небензя также отмечал, что резолюция Украины является насмешкой над идеей «мирного плана».

Ранее сообщалось, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Он подчеркнул, что Пекин не хочет затягивания конфликта и эскалации. Китайские власти надеются оказать содействие по выходу из кризиса.