Песков объяснил слова Путина об очищении России

Президент Владимир Путин, говоря об очищении России, имел в виду выезд отдельных граждан из страны после введенных санкций Запада. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова привел Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«Очищение произойдет разными путями. Кто-то покидает страну, кто-то несет наказание за нарушение закона», — объяснил он.

Песков подчеркнул, что большинство россиян хотят поддерживать президента реальными действиями.

Накануне Путин заявил, что «империя лжи» Запада оказалась бессильна перед справедливой и честной Россией. Он отметил, что в РФ смогут различить патриотов страны и тех, кто ее предал.

Ранее российский лидер выразил мнение, что арест западных активов российских бизнесменов станет для них уроком, так как делать инвестиции на родине гораздо надежнее.