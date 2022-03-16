Президент России Владимир Путин заявил, что «империя лжи» в лице Запада оказывается бессильной против справедливости и правды. Его слова привел телеканал «Россия 24».

«Позиция у нас честная и открытая. Все больше людей ее понимают и разделяют», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что РФ продолжит последовательно доводить свою позицию для всего мира.

Также глава государства заявил, что в России смогут различить патриотов страны и тех, кто ее предал.

«На Западе сделали ставку на „пятую колонну“, пытаясь расколоть общество», — заявил Путин.

Ранее российский лидер выразил мнение, что арест западных активов российских бизнесменов станет для них уроком, так как делать инвестиции на родине гораздо надежнее.