Песков объяснил, почему в России перенесли задачу войти в топ-5 крупнейших экономик

Путин утвердил национальные цели развития России до 2030 года. Из списка пропала строчка о достижении топ-5 крупнейших экономик мира. Как объяснил Песков, сейчас развитие всех стран затормозила неблагоприятная конъюнктура.

«Действительно, скажем так, конъюнктура международная экономическая, она весьма и весьма неблагоприятна, и вопреки этой конъюнктуре ставятся такие амбициозные цели. Но, безусловно, требуются определенные корректировки», — привело РИА «Новости» ответ пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова на вопрос об отсутствии цели войти в пятерку крупнейших экономик.

Кроме того, в национальных целях развития перенесли повышение продолжительности жизни до 78 лет и сокращение уровня бедности. Эти цели отложили на шесть лет по тем же самым причинам, заверил Песков.

«Да, именно поэтому. Конечно, вот эта неблагоприятная мировая экономическая конъюнктура затормозит развитие всех стран мира без исключения», — пояснил он.

Пресс-секретарь лидера страны отметил, что цели развития государства должны быть достижимыми и реалистичными. При составлении документа власти брали во внимание именно эти факторы.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года». В документе отмечаются снижение уровня бедности, комфортная и безопасная среда для жизни и другие пункты.