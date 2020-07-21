Путин утвердил национальные цели развития России до 2030 года

Национальные цели направлены на «осуществление прорывного развития Российской Федерации» и увеличение численности ее населения. Предполагается, что благодаря им раскроется талант каждого человека, повысится уровень жизни граждан, а условия их проживания будут более комфортными.

«Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация», — говорится в тексте указа.

Достижение национальных целей в 2030 году оценят по нескольким показателям, в том числе качеству общего образования, средней продолжительности жизни, уровню бедности, росту численности населения РФ и другим.

На совещании по федеральному бюджету Владимир Путин подчеркнул, что сейчас «главная задача — дать людям работать».