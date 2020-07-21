Песков прокомментировал фотографию Кадырова на фоне оружейного арсенала

«В случае, если владение огнестрельным оружием гражданином РФ, и здесь не важно, кто ты — рядовой гражданин, губернатор или президент, — если ты владеешь оружием в соответствии с законом и если оно зарегистрировано и ты имеешь право на хранение или ношение этого оружия, то никаких проблем с этим нет», — ответил Песков на вопрос журналистов об арсенале Кадырова.

В сообщении на своем Telegram-канале Кадыров передает привет американскому госсекретарю Майку Помпео. Ранее в США объявили о санкциях против руководителя республики. Американские чиновники считают, что Кадыров нарушал права человека.

После этого глава региона позвал в гости Помпео, чтобы разобраться с обвинениями в свою сторону. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что на санкции США «будет сложно ответить зеркально».