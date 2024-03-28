28 марта 2024, 10:21
Российские исполнители записали альбом в поддержку пострадавших при теракте
VK: российские певцы записали альбом в поддержку пострадавших при теракте
Полина Гагарина, Стас Михайлов, Валерия, «Любэ» и другие исполнители совместно с сервисом VK Музыка записали альбом с известными песнями Муслима Магомаева. Вырученные средства пойдут в поддержку пострадавших в концертном зале Crocus City Hall. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу VK.
Альбом назвали «Голос мой услышь». В него вошли 12 песен, которые исполнял Муслим Магомаев. Все доходы от прослушивания и стриминга направят пострадавшим от теракта в Crocus City Hall 22 марта.
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Распространение альбома поддержат стриминговые сервисы «МТС Музыка», «Яндекс Музыка» и «HiFi-стриминг Звук».
Террористический акт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». В здание вошли несколько вооруженных людей и открыли огонь. Согласно последней официальной информации, жертвами трагедии стали 143 человека.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что официальную версию по теракту власти еще не озвучивали.
Песни
Музыка
Стрельба в Crocus City Hall
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