Общество 28 марта 2024, 10:21 Российские исполнители записали альбом в поддержку пострадавших при теракте VK: российские певцы записали альбом в поддержку пострадавших при теракте РИА «Новости»

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Полина Гагарина, Стас Михайлов, Валерия, «Любэ» и другие исполнители совместно с сервисом VK Музыка записали альбом с известными песнями Муслима Магомаева. Вырученные средства пойдут в поддержку пострадавших в концертном зале Crocus City Hall. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу VK.

Альбом назвали «Голос мой услышь». В него вошли 12 песен, которые исполнял Муслим Магомаев. Все доходы от прослушивания и стриминга направят пострадавшим от теракта в Crocus City Hall 22 марта.

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Распространение альбома поддержат стриминговые сервисы «МТС Музыка», «Яндекс Музыка» и «HiFi-стриминг Звук».

Террористический акт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». В здание вошли несколько вооруженных людей и открыли огонь. Согласно последней официальной информации, жертвами трагедии стали 143 человека.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что официальную версию по теракту власти еще не озвучивали.