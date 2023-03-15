Общество 15 марта 2023, 14:26 Песков назвал обычной практикой вручение повесток для уточнения данных Песков пояснил вручение повесток в регионах необходимостью актуализировать данные РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о вручении повесток россиянам для уточнения данных. По его словам, это обычная практика, которую проводят время от времени, сообщил ТАСС.

«Естественно, все данные необходимо уточнять, рассматривать и проводить в рамках постоянной работы», — сказал он.

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Песков напомнил, что позиция Кремля по поводу новой волны мобилизации остается прежней: этот вопрос не обсуждается, речи об этом не идет.

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Накануне в Telegram-канале правительства Воронежской области опубликовали информацию о том, что жителям региона начали вручать повестки для актуализации данных воинского учета в местных военкоматах.

В пресс-службе подчеркнули, что единственная цель этих мероприятий — исключительно актуализация данных воинского учета.

Песков после этого в очередной раз сообщил журналистам, что в России не планируют новую волну мобилизации. Об этом еще в ноябре прошлого года говорил и президент страны Владимир Путин.