Первый пролет Крымского моста отправили к месту монтажа | 360°

Общество 08 ноября 2022, 02:38 Первый пролет Крымского моста отправили к месту монтажа Вице-премьер Хуснуллин: первый пролет Крымского моста отправили к месту монтажа Telegram

Читать 360tv в

Первый пролет Крымского моста уже построили и отправили к месту монтажа. Вес конструкции составил более 300 тонн, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Первый готовый пролет Крымского моста направлен к месту монтажа. Сегодня строители приступили к транспортировке металлоконструкции весом более 300 тонн», — написал вице-премьер.

Реклама

Он уточнил, что пролет доставят с помощью многоколесного самоходного модуля. Специалисты нанесли на конструкцию антикоррозионную защиту и позаботились о гидроизоляции. Также на построенном пролете установили металлоконструкции смотровых ходов.

Реклама

Ранее Минтранс предупредил, что во вторник, 8 ноября, движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Проехать будет нельзя с 04:00 до 16:00 часов по московскому времени.

В начале октября на Крымском мосту подорвали грузовик со взрывчаткой. В результате обрушились два автомобильных пролета и загорелись цистерны с топливом. Движение машин по мосту пообещали восстановить 20 декабря.