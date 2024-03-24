Общество 24 марта 2024, 09:50 Первый канал изменил сетку вещания в день общенационального траура Сетка вещания Первого канала изменилась из-за теракта в Crocus City Hall Unsplash

Читать 360tv в

Программу телепередач скорректировали на Первом канале. В день общенационального траура из сетки вещания убрали все развлекательные программы, сообщил телеканал во «ВКонтакте».

На Первом канале 24 марта также не будет рекламы. В эфире покажут «Большую игру», киноленту «Офицеры» и «Доктор». Во второй половине выйдет сериал «20/22», который продлится до вечера.

Реклама

Накануне президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по жертвам вооруженного нападения в Красногорске. Он назвал произошедшее в Crocus City Hall кровававым и варварским терактом, унесшим жизни большого числа невинных людей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о завершении спасательной операции на месте ЧП. Он уточнил, что поисковые мероприятия еще продолжаются. За минувшие сутки под завалами нашли 133 тела. Личности 50 погибших установили.