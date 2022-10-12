Первые заморозки пришли в Москву и Подмосковье | 360°

Общество 12 октября 2022, 07:49 Поделиться Telegram

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Viber Первые заморозки пришли в Москву и Подмосковье Синоптик Леус: первые заморозки отмечены в столичном регионе РИА «Новости»

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Минувшей ночью первые заморозки наблюдались в Москве и Подмосковье. Об этом ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус написал в своем Telegram-канале.

«В Москву пришли первые заморозки», — отметил синоптик.

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По его словам, на главной метеостанции города, ВДНХ, к 6:00 минимальная температура воздуха составила 0 градусов, а в Бутово столбики термометров показывали 1,6 градуса мороза. При этом в Новой Москве было почти минус 4 градуса.

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В Московской области заморозки отмечены повсеместно, за исключением Дмитрова и Шаховской, а холоднее всего было в Электростали. Там температура приблизилась к 5 градусам мороза.

«В ночь на четверг вероятность заморозков невелика, а вот следующей ночью, на пятницу, они вновь вернутся в столичный регион, но ожидаются менее сильными», — заключил Леус.

10 октября в столичный регион пришли холода: днем температура воздуха составит +10 градусов, но ночью столбики термометров опустят до 0…-2 градусов.

Ранее сообщалось, что в начале сентября первые заморозки наблюдались в некоторых областях центральной и северо-западной части Европейской России.

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