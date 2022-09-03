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В центр Европейской России пришли первые заморозки

Синоптик Леус: первые заморозки отмечены в центре Европейской России

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Минувшей ночью первые заморозки наблюдались в некоторых областях центральной и северо-западной части Европейской России. Об этом ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус написал в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, что температура ниже нуля опустилась в Ленинградской, Псковской, Смоленской, Калужской и Брянской областях. Столбики термометров опустились до -1,5 градуса в городе Холм (Новгородская область). Но холоднее всего было в Тверской области, там метеостанция Лесной Заповедник отметила понижение температуры до 2 градусов мороза.

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«До столичного региона заморозки пока не дошли, но температурный фон оказался довольно низким», — рассказал Леус.

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По его ловам, самой холодной точкой на карте погоды Москвы и Подмосковья оказалось Михайловское. Здесь минимальная температура воздуха составила + 1,4 градуса.

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