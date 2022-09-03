Общество 03 сентября 2022, 07:51 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber В центр Европейской России пришли первые заморозки Синоптик Леус: первые заморозки отмечены в центре Европейской России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Минувшей ночью первые заморозки наблюдались в некоторых областях центральной и северо-западной части Европейской России. Об этом ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус написал в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание, что температура ниже нуля опустилась в Ленинградской, Псковской, Смоленской, Калужской и Брянской областях. Столбики термометров опустились до -1,5 градуса в городе Холм (Новгородская область). Но холоднее всего было в Тверской области, там метеостанция Лесной Заповедник отметила понижение температуры до 2 градусов мороза.

Реклама

«До столичного региона заморозки пока не дошли, но температурный фон оказался довольно низким», — рассказал Леус.

Реклама

По его ловам, самой холодной точкой на карте погоды Москвы и Подмосковья оказалось Михайловское. Здесь минимальная температура воздуха составила + 1,4 градуса.

0 0 0 0 0 0