Резкое похолодание и заморозки придут в Москву и Подмосковье | 360°

Общество 10 октября 2022, 03:56 Поделиться Telegram

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Viber Резкое похолодание и заморозки придут в Москву и Подмосковье Глава Гидрометцентра России Вильфанд предупредил о заморозках в Москве и Подмосковье РИА «Новости»

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В столичный регион пришли холода: днем температура воздуха составит +10 градусов, но ночью столбики термометров опустят до 0...-2 градусов. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптики, москвичи почувствуют понижение температуры на четыре-пять градусов. Днем 10 октября воздух прогреется до +13 градусов. В середине недели температура упадет до +9 градусов. В темное время суток в столице прогнозируется от 0 до +5 градусов, а в Московской области ожидаются заморозки.

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Вильфанд назвал этот период золотой осенью в «холодном исполнении». На столичный регион сейчас воздействует антициклон — будут светлые и солнечные дни, а ночи — лунные. В следующие выходные Москву и Подмосковье ждут дожди с последующим понижением температурного режима.

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В начале октября в столице стояла дождливая погода. Всего за день в Москве выпала треть месячной нормы осадков.

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