Власть 08 декабря 2023, 13:01 ЦИК назвал даты проведения досрочного голосования на выборах президента в 2024 году ЦИК: досрочное голосование на выборах президента будет с 25 февраля по 15 марта РИА «Новости»

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Досрочное голосование на президентских выборах состоится с 25 февраля по 14 марта 2024 года. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии России Наталья Бударина на заседании комиссии.

«Досрочное голосование на территории Российской Федерации будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта», — сказала она.

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Основные дни проведения выборов — с 15 по 17 марта включительно. После участковые комиссии подсчитают голоса без перерыва — до установления его итогов, добавила Бударина.

С датой выборов президента в 2024 году Совет Федерации определился накануне. Верхняя палата парламента установила основным днем проведения голосования 17 марта. Партии смогут выдвинуть своих кандидатов до 1 января 2024 года. А самовыдвиженцы — до 27 декабря 2023 года.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что ЦИК хорошо подготовился к грядущему голосованию. Глава государства Владимир Путин отметил, что россияне стали больше доверять выборам в России. По его словам, на это повлияло использование современных стандартов при голосовании.