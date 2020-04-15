Число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье приблизилось к 90

Из больниц Московской области выписали 89 пациентов, которые ранее заразились коронавирусом. Сейчас они абсолютно здоровы.

Источник фото: covid.mz.mosreg.ru

По данным Мособлштаба по борьбе с распространением 2019-nCoV, в Подмосковье медики зафиксировали 2587 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 26 человек. Выздоровели 89 пациентов. За последние сутки в регионе инфекцию подхватили еще 272 человека. Больше всего зараженных в Люберцах — 167 человек.

15 апреля в Подмосковье начала действовать еще одна ограничительная мера. Теперь для передвижения на общественном или личном транспорте всем жителям необходимо оформить специальный пропуск. По нему можно въехать в Москву по работе или с другой важной целью.

С конца марта в Московской области и большинстве других субъектов РФ действует режим строгой изоляции. До нормализации ситуации с вирусом людям запретили выходить на улицу без веской причины. Весь апрель власти объявили нерабочим. Всего в России выявили 24 490 инфицированных. 198 из них умерли от COVID-19.