Общество 02 мая 2023, 14:59 Первые с начала года случаи заболевания клещевым энцефалитом выявили в России Роспотребнадзор: первые случаи заражения клещевым энцефалитом выявлены в России РИА «Новости»

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Первые в этом году случаи заражения клещевым энцефалитом выявили в России. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, всего в медицинские учреждения после укусов клещей обратились свыше 21 тысячи россиян. В Роспотребнадзоре также рассказали, что прививки от инфекции сделали уже почти 1,73 миллиона жителей страны, что на 300 тысяч больше, чем годом ранее.

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«Всего в текущем сезоне планируется вакцинировать более 3,48 миллиона человек», — добавили в ведомстве.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что чаще всего клещевой энцефалит встречается на Урале, в Восточной и Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Он также порекомендовал россиянам сделать прививку от этой инфекции, особенно тем, кто часто бывает на природе.

Симптомами клещевого энцефалита являются высокая температура тела, слабость в мышцах и конечностях, сильная головная боль. Врач Мария Ильина порекомендовала не заниматься самолечением, а при подозрении на энцефалит вызывать врача.