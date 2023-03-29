Здоровье 29 марта 2023, 12:06 Вирусолог Анатолий Альтштейн назвал регионы России, где чаще заражаются клещевым энцефалитом

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Чаще всего клещевой энцефалит встречается на Урале, в Восточной и Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом News.ru рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он напомнил, что клещевой энцефалит — это вирусная инфекция. Она очень опасна для человека и может приводить к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода.

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«Если речь идет о вирусном заболевании, то это клещевой энцефалит, он распространен больше в восточных районах страны: Предуралье, на Урале, в Западной Сибири, Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Немного он есть в европейской части России, но больше там. Это очень тяжелое заболевание», — подчеркнул Альтштейн.

От клещевого энцефалита существует прививка. И ее рекомендуют делать жителям наиболее подверженных инфекции регионов. Кроме того, специалисты напомнили, что не нужно удалять присосавшегося клеща народными средствами, вроде подсолнечного масла.

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