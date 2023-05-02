Общество 02 мая 2023, 12:57 Россиянам перечислили симптомы клещевого энцефалита Врач Ильина: на заболевание указывают повышенная температура, тошнота и головная боль

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Заведующая консультативно-профилактическим отделением ИКБ № 1 Мария Ильина в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» перечислила симптомы, которые указывают на клещевой энцефалит.

По ее словам, обычно заражение сопровождается повышенной температурой, тошнотой и головной болью.

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«Эти заболевания коварны тем, что могут протекать под масками друг друга. Если мы говорим о вирусном клещевом энцефалите, то существуют разные формы, наиболее легкая из них — лихорадочная», — добавила специалист.

Ильяна подчеркнула, что при клещевом энцефалите заниматься самолечением не стоит. Пациент должен сразу же вызвать врача.