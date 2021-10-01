Первое за 120 лет венчание Романовых состоялось в Исаакиевском соборе

Потомок царской семьи Георгий Романов обвенчался в Исаакиевком соборе Санкт-Петербурга 1 октября. Под венец с ним отправилась дочь итальянского дипломата Ребекка Беттарини. Встретить пару к собору стянулись сотни горожан. Кадры опубликовал Telegram-канал РИА «Новости».

На кадрах видно, как Георгий и его спутница стоят посреди службы, держат зажженные свечи и крестятся. Потомок императорской семьи предстал перед публикой в строгом костюме, а его спутница выбрала длинное белое платье в пол. После венчания пара вышла на крыльцо храма, где их встретили сотни журналистов и горожан. Не обошлось и традиционных выкриков «горько» из толпы.

Согласно устоявшимся традициям, спутница потомка царской династии приняла православие. Это случилось годом ранее в Петропавловском соборе. Также она получила имя Виктория Романовна.

Из-за проведение торжества посещение собора было временно ограничено. Музей для гостей и жителей Петербурга будет доступен только после 15 часов.

Наследник дома Романовых родился в Мадриде в 1981 году, он — правнук Кирилла Владимировича Романова. Ребекка Беттарини — бакалавр политических наук из Рима.