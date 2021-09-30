Фамильное кольцо и венчание в Петербурге. Что известно о свадьбе наследника дома Романовых

Наследник дома Романовых Георгий Михайлович женился на итальянке Ребекке Беттарини. Торжественная церемония бракосочетания прошла в столице, а для венчания пара выбрала Исаакиевский собор в Петербурге. «360» собрал все, что известно о свадьбе и молодоженах.

Что известно о паре?

Князь Георгий Михайлович является сыном и наследником главы Российского Императорского дома великой княгини Марии Владимировны. Он родился 13 марта 1981 года в Мадриде. Первые раз Романов приехал в Россию в 1992 году на отпевание его деда Владимира Кирилловича.

Долгие годы он трудился в Европе. Романов успел поработать в Парламенте Европейского Союза, Европейском агентстве по атомной энергии и открыть благотворительные фонды. В 2008 году стал советником гендиректора «Норникеля». Сейчас наследник царского рода возглавляет совет директоров Foodbank Rus. Организация занимается раздачей еды нуждающимся.

Избранницей Романова стала Ребекка Беттарини — дочь итальянского дипломата. Она получила степень бакалавра политических наук в Риме, а затем стала магистром в области экономики развития и международного развития. Возлюбленная Романова в совершенстве знает итальянский, английский, испанский, французский и португальский языки.

«Я начинала в Брюсселе как представитель интересов крупной аэрокосмической компании, а затем основала собственную консалтинговую фирму по европейским проектам. С 2019 года руковожу Российским Императорским Фондом», — привел слова Беттарини журнал Marie Claire.

Ребекка и Георгий познакомились еще в детстве, но роман закрутился только в 2012 году. Тогда будущие супруги случайно встретились по работе в Брюсселе.

«Мы оба работали с европейскими организациями. Я попросил ее помочь мне, когда организовал свой фонд. Потом все было естественно», — рассказывал наследник.

После шести лет в Брюсселе с постоянными визитами в Рим, Париж и Мадрид пара перебралась в Москву. Возлюбленные официально объявили о своей помолвке зимой 2021 года. Романов сделал предложение своей избраннице в аэропорту Брюсселя перед вылетом в Мадрид. Он преподнес Беттарини фамильное золотое кольцо, украшенное бриллиантами и гранатом-кабашоном.

Князь получил украшение от своей матери в 17 лет. Тогда Мария Владимировна наказала сыну подарить его будущей невесте, которая была бы достойна императорского дома.

Ради жениха итальянка приняла православие. Таинство свершилось в июле 2020 года в Петропавловском соборе в Петербурге. Ребекка приняла имя Виктории Романовной.

Церемония бракосочетания

В конце сентября Романов и Беттарини стали мужем и женой. Регистрация брака прошла в Хамовническом ЗАГСе Москвы. Пара пригласила на церемонию только самых близких людей.

«Мы сказали да! В ЗАГСе в Москве. Теперь мы полностью готовы к религиозной свадьбе в Санкт-Петербурге», — написала новоиспеченная супруга в Instagram.

Для бракосочетания итальянка выбрала светло-голубое платье с баской и синие лодочки. Наряд дизайнера Кьяры Бони был украшен золотой вышивкой. Платье создали по мотивам хохломской росписи, а цвет ткани навеян лентой Императорского Ордена Святого Андрея. Дополнял образ невесты гребень в волосах и букет из белых орхидей.

После официальной части молодожены поехали на небольшой банкет. Там они выпили водки и разрезали украшенный цветами многоярусный торт.

Источник фото: twitter.com

Подготовка к венчанию

Теперь пару ждет церемония венчания. Таинство запланировано на 1 октября. Оно пройдет в Исаакиевском соборе в Петербурге. Как пояснил советник канцелярии главы Российского императорского дома Кирилл Кириллович Немирович-Данченко, этот город выбрали для венчания, потому что сейчас императорский дом является историческим и культурным институтом.

«Я думаю, что если бы свадьба проходила в Москве, она получила бы в том числе ненужные политические коннотации. А Петербург не случайно считается культурной столицей нашего Отечества, и, конечно же, он традиционно очень близок Императорской семье», — отметил он.

За день до церемонии для иностранных гостей проведут приветственный ужин во Владимирском дворце. Планируется присутствие порядка 300 человек, написал 78.ru. На венчании уже будет около 1,5 тысячи гостей.

Беттарини рассказывала подписчикам, что хотела соединить в своем подвенечном наряде русский и итальянский стиль. Она признавалась, что на поиск идеального платья ей пришлось потратить большое количество времени. Образ невесты держится в секрете, поэтому увидеть ее выбор удастся только во время церемонии.

Пока известно только то, что украшать прическу итальянки будет диадема от Chaumet. Этот ювелирный дом столетиями работал с домом Романовых. На тиаре из белого золота насчитывается 438 бриллиантов.

После венчания молодожены поедут на гала-ужин в Российский Этнографический музей. Гостям праздника подадут блюда русской кухни. Свадебный торт для пары приготовит британский шеф-повар Майкл-Льюис Андерсон. Он работал над десертом вместе с Домом Фаберже.

На третий день свадьбы запланировал бранч и благотворительный аукцион в Константиновском дворце. Завершит вечер концерт, посвященный открытию Российского Имперского музыкального общества.