Исаакиевский собор прекратит работу на время церемонии венчания потомка Романовых

1 октября в Исаакиевском соборе состоится церемония венчания Георгия Романова — потомка царской семьи. Он обручится с итальянкой Ребеккой Беттарини, которая приняла православие в прошлом году в Петропавловском соборе. Об этом сообщила «Русская планета».

Венчание члена царской семьи пройдет в Санкт-Петербурге впервые за 120 лет. В связи с этим событием на время церемонии собор планируют закрыть. Посетить музей можно будет только начиная с трех часов дня.

Георгий Романов является сыном княгини Марии Владимировны, которая была единственной дочерью главы Российского императорского дома в изгнании Владимира Кирилловича Романова и внучкой великого князя Кирилла Владимировича.