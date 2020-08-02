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    02 августа 2020, 17:11

    Первая волна коронавируса только захватила регионы России — вирусолог

    Алена Макаренко

    Пандемия коронавируса усиливается в России, потому что в ряде регионов еще только начинается первая волна. Причем в дальнейшем число заболевших будет увеличиваться даже там, где инфекция утихает. Об этом рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн, сообщило агентство Ura.ru.

    «Эпидемия коронавируса растет очень энергично по всему миру, даже несмотря на то, что в некоторых странах ситуация под контролем. Вирус идет дальше по планете», — отметил он.

    По словам вирусолога, то же самое происходит и в России. РФ — большая страна, поэтому в каждом регионе заметна своя динамика. В некоторых субъектах, где проводятся противоэпидемические мероприятия, намечается спад. Однако в других заметен рост заболевших. Эти локальные эпидемии показывают, что пандемия продолжает усиливаться.

    Россия уже накопила опыт борьбы с коронавирусом, это и спасет ситуацию, уверен Альтштейн.

    «Прошедший этап был очень важен в развитии пандемии, в результате которого мы научились принимать меры в лечении людей. Поэтому я думаю, что дальше нам будет легче, так как сейчас очень подготовлена и медицина, и россияне, часть из которых уже научились жить в таких условиях», — добавил вирусолог.

    В Москве нет второй волны коронавируса, количество выявляемых случаев заболевания падает. Сейчас число новых пациентов сократилось в 10 раз, рассказал мэр Сергей Собянин.

    Ранее стало известно, что коронавирус можно убить любым дезинфицирующим средством. Для этого достаточно обработать им поверхности в помещении. Без дезинфектора он может выживать на них до 48 часов.

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