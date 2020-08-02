«Эпидемия коронавируса растет очень энергично по всему миру, даже несмотря на то, что в некоторых странах ситуация под контролем. Вирус идет дальше по планете», — отметил он.

По словам вирусолога, то же самое происходит и в России. РФ — большая страна, поэтому в каждом регионе заметна своя динамика. В некоторых субъектах, где проводятся противоэпидемические мероприятия, намечается спад. Однако в других заметен рост заболевших. Эти локальные эпидемии показывают, что пандемия продолжает усиливаться.

Россия уже накопила опыт борьбы с коронавирусом, это и спасет ситуацию, уверен Альтштейн.

«Прошедший этап был очень важен в развитии пандемии, в результате которого мы научились принимать меры в лечении людей. Поэтому я думаю, что дальше нам будет легче, так как сейчас очень подготовлена и медицина, и россияне, часть из которых уже научились жить в таких условиях», — добавил вирусолог.

В Москве нет второй волны коронавируса, количество выявляемых случаев заболевания падает. Сейчас число новых пациентов сократилось в 10 раз, рассказал мэр Сергей Собянин.

Ранее стало известно, что коронавирус можно убить любым дезинфицирующим средством. Для этого достаточно обработать им поверхности в помещении. Без дезинфектора он может выживать на них до 48 часов.