Любое дезинфицирующее средство оказалось способным убить коронавирус

Коронавирус можно убить любым дезинфицирующим средством. Достаточно обработать им поверхности в помещении. Без дезинфектора он может выживать на них до 48 часов.

«Любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса губителен. То есть чем бы мы ни протерли, главное, чтобы дезифектантом обработали», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Также глава ведомства добавила, что заболеваемость COVID-19 снижается или стабилизируется в 80 регионах России. В пяти регионах есть незначительный рост. Он может быть связан со слишком быстрым снятием ограничений или несоблюдением жителями рекомендаций Роспотребнадзора. По словам Поповой, такое поведение можно назвать «ковидным нигилизмом».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице нет второй волны коронавируса. Он пояснил, что в некоторых странах и городах резко возросло количество заболевших не из-за повторного заражения, а потому что они все еще не прошли первую волну. Главные мегаполисы мира эту стадию уже прошли.