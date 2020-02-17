Первая россиянка заразилась коронавирусом

Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии. Наши сограждане держались долго, но первый случай все-таки зафиксировали официально.

«В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19, коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России», — сообщила в Facebook пресс-служба посольства России в Японии.

В ближайшее время женщину отправят в больницу для оказания необходимой помощи. Россиянке предстоит курс лечения от инфекции.

«Посольство и далее будет оказывать нашим гражданам все необходимое содействие», — пообещали в пресс-службе.

Как сообщал замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, вопрос об эвакуации здоровых граждан России будут решать после завершения карантина на судне. Сейчас россияне находятся на лайнере Diamond Princess в Японии.

Судно закрыли на карантин 3 февраля, после того как один из пассажиров сошел на берег в Гонконге и заразился коронавирусом. По последней информации, на борту пострадали от инфекции 455 человек. Всего число заразившихся в мире составляет более 71 тысячи человек. Заболевание COVID-2019 привело к смерти 1770 человек.