МИД: об эвакуации россиян подумают после завершения карантина на Diamond Princess

Граждане России уже две недели находятся под наблюдением врачей на лайнере Diamond Princess. Вопрос с эвакуацией россиян будут решать после завершения карантина. Пока заболевших среди них не нашли.

«Наши граждане находятся пока под карантином, под наблюдением японских врачей. Соответственно, нам надо дождаться завершения карантинных мероприятий для того, чтобы определиться по дальнейшим шагам», — приводит РИА «Новости» слова замглавы МИД России Игоря Моргулова.

Он добавил, что медики не нашли заразившихся коронавирусом среди россиян.

Лайнер Diamond Princess находится в Японии на карантине с 3 февраля. Людей решили не выпускать на берег после того, как гражданин Китая заболел коронавирусом после высадки в Гонконге. По последней информации, на борту пострадали от инфекции 454 человека. Режим карантина на лайнере должен закончиться 19 февраля.

Вспышка нового типа коронавируса произошла в конце 2019 года в китайском Ухане. ВОЗ дала инфекции официальное название — COVID-2019. Сейчас число заразившихся превысило 71 тысячу человек, погибли от заболевания 1770 пациентов.