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    29 марта 2021, 11:00

    Более 150 военных машин прибыло в Подмосковье для репетиций парада Победы

    Анастасия Аброськина

    Свыше 150 военных машин, которые покажут на параде Победы, прибыло на полигон Алабино в Подмосковье. За руль сядут механики-водители, сделавшие прививки от коронавируса.

    Более 150 военных машин прибыло в Подмосковье для репетиций парада Победы | Изображение 1Источник фото: РИА «Новости»

    Парад состоится 9 мая. Традиционно местом проведения станет Красная площадь в Москве.

    Его посвятят 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. На полигон Подмосковья уже прибыло 150 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

    В составе механизированной колонны пройдут самые современные и перспективные образцы вооружения и военной техники

    пресс-служба Западного военного округа.

    В ведомстве уточнили, что на параде покажут, например, танки Т-34, Т-72Б3, Т-90М, Т-14, системы «Солнцепек», комплексы «Бук», «Панцирь», «Искандер» и не только.

    Ранее стало известно, что парад Победы в 2021 году состоится в срок.