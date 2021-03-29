Более 150 военных машин прибыло в Подмосковье для репетиций парада Победы

Свыше 150 военных машин, которые покажут на параде Победы, прибыло на полигон Алабино в Подмосковье. За руль сядут механики-водители, сделавшие прививки от коронавируса.

Источник фото: РИА «Новости»

Парад состоится 9 мая. Традиционно местом проведения станет Красная площадь в Москве.

Его посвятят 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. На полигон Подмосковья уже прибыло 150 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

В составе механизированной колонны пройдут самые современные и перспективные образцы вооружения и военной техники пресс-служба Западного военного округа.

В ведомстве уточнили, что на параде покажут, например, танки Т-34, Т-72Б3, Т-90М, Т-14, системы «Солнцепек», комплексы «Бук», «Панцирь», «Искандер» и не только.

Ранее стало известно, что парад Победы в 2021 году состоится в срок.