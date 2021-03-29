Парад Победы в Москве состоится 9 мая, но пока нет уверенности в том, что на него пригласят иностранных гостей. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что уже министр обороны [Сергей] Шойгу заявлял о том, что парад будет. Это главное. Формат парада будет обычный. Но что касается присутствия зрителей, что касается количества зрителей и так далее — это, конечно, будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором», — сказал Песков, его процитировало РИА «Новости».

Пресс-секретарь добавил, что динамика ситуации с коронавирусом «вселяет оптимизм».

На прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу объявил, что парады Победы по случаю 76-й годовщины окончания Великой Отечественной войны пройдут в 28 городах, включая Москву. Праздничные мероприятия намерены провести в 377 российских городах.

По словам Шойгу, в парадах примут участие более 47 тысяч человек, около 1,6 тысячи единиц военной техники и более 200 воздушных судов.

В пресс-службе Западного военного округа объявили, что свыше 150 военных машин, которые покажут на параде Победы, уже прибыло на полигон Алабино в Подмосковье.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад в честь 75-й годовщины Победы проходил 24 июня, в день исторического парада Победы 1945 года. Акцию «Бессмертный полк» пришлось перенести в онлайн.