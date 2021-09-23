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    23 сентября 2021, 16:58

    Пермский вуз после стрельбы временно перейдет на дистант

    Александр Блинов

    Пермский государственный национальный исследовательский университет, где шесть человек погибли в результате стрельбы, со следующего понедельника на неделю перейдет на дистанционный формат обучения. Об этом со ссылкой на вуз сообщило РИА «Новости».

    Пермский вуз после стрельбы временно перейдет на дистант

    Пермский вуз перейдет на дистант с 27 сентября.

    В Минздраве ранее сообщили, что из семи пострадавших, которые были доставлены на лечение в Москву, четверо в стабильно тяжелом состоянии. Еще трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Двум пациентам в ближайшие дни проведут операции. В Перми в стационарах остаются еще 11 человек, передавала газета «Известия».

    Ректор вуза Дмитрий Красильников сообщал, что при стрельбе пострадали три иностранца, писал RT.

    Студент ПГНИУ 20 сентября устроил стрельбу в вузе. Он убил шестерых человек. Пострадали еще 43, включая стрелка, который при задержании оказал сопротивление и был ранен. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества сотрудника ДПС, который обезвредил злоумышленника. Нападавшему ампутировали ногу до колена, он находится в крайне тяжелом состоянии.