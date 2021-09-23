Пермский вуз после стрельбы временно перейдет на дистант

Пермский государственный национальный исследовательский университет, где шесть человек погибли в результате стрельбы, со следующего понедельника на неделю перейдет на дистанционный формат обучения. Об этом со ссылкой на вуз сообщило РИА «Новости».

Пермский вуз перейдет на дистант с 27 сентября.

В Минздраве ранее сообщили, что из семи пострадавших, которые были доставлены на лечение в Москву, четверо в стабильно тяжелом состоянии. Еще трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Двум пациентам в ближайшие дни проведут операции. В Перми в стационарах остаются еще 11 человек, передавала газета «Известия».

Ректор вуза Дмитрий Красильников сообщал, что при стрельбе пострадали три иностранца, писал RT.

Студент ПГНИУ 20 сентября устроил стрельбу в вузе. Он убил шестерых человек. Пострадали еще 43, включая стрелка, который при задержании оказал сопротивление и был ранен. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества сотрудника ДПС, который обезвредил злоумышленника. Нападавшему ампутировали ногу до колена, он находится в крайне тяжелом состоянии.