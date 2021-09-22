Путин наградил орденом сотрудника ДПС, обезвредившего пермского стрелка

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества Константина Калинина, который обезвредил устроившего стрельбу в Пермском университете. Об этом сообщили в Кремле.

Согласно тексту указа, президент наградил орденом Мужества младшего лейтенанта полиции Константина Калинина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.

Путин также наградил медалью «За отличие в охране общественного порядка» старшего лейтенанта полиции Владимира Макарова.

Сотрудник ДПС Константин Калинин утром 20 сентября занимался оформлением ДТП. После того как сообщили о стрельбе в вузе, они с напарником тут же выехали на место. Уже на территории университета Калинин попросил коллегу организовать эвакуацию, а сам побежал в здание, где велась стрельба. Там он встретил нападавшего, который направил на него ствол и выстрелил. Сотрудник ДПС применил оружие и обезвредил стрелка, оказав ему первую помощь.

Минздрав Пермского края ранее сообщил, что число пострадавших при стрельбе в ПГНИУ возросло до 43 человек, включая стрелка. Шестеро погибли.