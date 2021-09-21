Студента, устроившего стрельбу в Пермском университете, снова прооперировали. Напавшему на вуз ампутировали левую ногу, сообщил Life со ссылкой на источник.

Пермский стрелок, который был ранен, пытаясь оказать сопротивление полицейским при задержании, по-прежнему находится без сознания. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Отец напавшего на вуз ранее признался, что не знает, как учился его сын. Мужчина сказал, что ему даже не известно, в какую школу он ходил. Но отметил, что мальчик уделял учебе много времени и на него никогда никто не жаловался. На допросе отец стрелка также назвал его неконфликтным и добрым юношей.

Студент ПГНИУ расстрелял людей в вузе утром в понедельник, 20 сентября. В Минздраве ранее рассказали о состоянии семи пострадавших, которых во вторник доставили спецбортом МЧС в Москву. Все они в тяжелом состоянии, четверо находятся на ИВЛ. В Перми в больницах остаются еще 12 человек. По официальным данным, всего в результате трагедии пострадали 24 человека. Шестеро погибли.