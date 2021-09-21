Число пострадавших в трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) возросло до 29 человек. Из них восемь находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, 29 человек, которые получили разные травмы при стрельбе в вузе, сейчас находятся в медицинских учреждениях. Восемь из них — в тяжелом состоянии. Ранее состоялось, что врачи оценивали состояние девяти пациентов как тяжелое. За ночь самочувствие одного из них улучшилось.

Еще четыре человека находятся в средне тяжелом состоянии, остальные — в удовлетворительном состоянии.

В числе пострадавших не только те, кого пытался убить стрелок, но и те, кто спасаясь, прыгал из окон здания. У них — переломы и травмы. Уточняется, что одна девушка проходит лечение из-за сильной реакции на пережитый стресс.

Утром 20 сентября студент ПГНИУ зашел в вуз и начал стрелять. В результате его действий погибли шесть человек. Его задержал младший лейтенант ДПС, который ранил стрелка. Сейчас преступник находится в больнице. По факту случившегося открыто уголовное дело об убийстве двух и более лиц.