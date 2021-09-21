Потерянные жизни и погибшие мечты. Что известно о жертвах стрельбы в Перми

В пермском университете при стрельбе погибли шесть человек в возрасте от 18 до 66 лет. Список погибших опубликовало министерство территориальной безопасности Пермского края. Пятеро из них — совсем молодые люди. Их аккаунты в соцсетях уже закрыты, и рассказать об их интересах и несостоявшихся планах на жизнь, нельзя. Но кое-что о погибших стало известно благодаря публикациям в СМИ.

Александра Мохова

Как рассказали «МК» друзья погибшей 20-летней Александры Моховой, она была яркой и спортивной девушкой. Училась на четвертом курсе мехмата, была доброй и позитивной. «Любая неприятность — это полезный опыт на будущее», — говорила она в ответ на жалобы подруг. С ней можно было говорить о чем угодно, и друзья часто обсуждали с ней житейские передряги.

«Она очень хорошо училась в школе, я был уверен, что у нее будет блестящее будущее. Все учителя были ею довольны. Особенно хорошо знала математику. Насколько я знаю, она хотела стать учителем», — рассказал изданию ее одноклассник.

Окружение Саши не может поверить, что ее больше нет, и им очень тяжело.

Маргарита Энгаус

Во время стрельбы в пермском вузе погибла ведущий медик Прикамья Маргарита Энгаус. Как сообщил Telegram-канал Mash, она была известным в регионе врачом-эндоскопистом и 40 лет лечила людей. Она пришла в университет вместе с внуком и его одноклассниками на экскурсию. Один из двух детей Энгаус тоже врач, он нейрохирург.

Telegram-канал Properm сообщил, что 20 сентября в ПГНИУ в ботанический сад пришли школьники младших классов школы № 9.

Председатель пермского Союза журналистов Игорь Лобанов приводил на экскурсию сына. Она закончился в том же месте и в то же время, когда в университете началась стрельба.

«По команде взрослых малыши залегли среди деревьев и выключили мобильники. Уже дома он с удовольствием показал, как они ползли по земле. Потом переоделся „в спецназ“ и гонял по всей квартире террористов», — поделился он.

Выводили организованно

В момент стрельбы в корпусах учебного заведения находилось около трех тысяч студентов. Большинству повезло, они не встретились со стрелком.

Студент Александр рассказал Telegram-каналу 112, что пришел на учебу и увидел, что из корпусов «бежит народ», услышал стрельбу.

«Я понял, что нужно куда-то бежать, и я поднялся наверх. Мы забаррикадировались в аудитории и ждали, что будет. Потом услышали по массовому оповещению о том, что нужно находиться там, где мы есть, из аудиторий не выходить, об эвакуации будет сообщено позднее», — рассказал молодой человек. Потом пришли сотрудники МЧС. Они стучали в двери и выводили людей.

Другая студентка сообщила Telegram-каналу Mash, что не слышала объявлений по радио. О происходящем она и ее однокашники узнали из сообщений во время лекции.

«Естественно, все испугались, начали суетиться, что-то делать. Сначала заставляли партами дверь в аудиторию, потому что дверь изнутри не закрывалась. Дальше преподаватель сказал, что можно попытаться уйти, пока есть возможность. Мы быстро собрали вещи, выбежали из корпуса и через западный вход выбежали», — рассказал девушка.

Однако старший корреспондент «Российской газеты» Алексей Трапезников заявил BFM, что сигнал тревоги все-таки был. Журналист приехал в университет на презентацию и услышал стрельбу. Охранники вернули его в здание.

«Кошмар, что творилось. Потом уже оцепили корпуса, стали приезжать полицейские, медики. В университете сразу же включили сигнал тревоги, когда это все начало происходить. То есть, все было достаточно организованно. Были закрыты все входы-выходы в сами учебные корпуса, между учебными корпусами», — сообщил Трапезников.

Плакали и ждали смерти

Доцент кафедры журналистики Пермского университета Иван Печищев опаздывал на лекцию, когда увидел, как из окон второго этажа выпрыгивают студенты. Сначала он вместе со всеми бросился прочь от здания, но потом решился вернуться. Печищев предположил, что, не дождавшись его, студенты выйдут из корпуса. Поэтому под прикрытием автомобилей он добежал до второго корпуса и с большим трудом прошел через оцепление службы безопасности.

Его студенты уже знали о происходящем. Они были напуганы, и многие девушки плакали.

«Мы сидели в заблокированном здании и в закрытой аудитории, а по громкой связи нам периодически объявляли, что надо оставаться внутри и ни в коем случае нельзя покидать помещение», — рассказал доцент. Покинуть здание им удалось примерно через полтора часа, после объявления по громкой связи.

Студентка вуза Елизавета Беляева сообщила в соцсетях, что ей и ее сокурсникам повезло. По расписанию они должны были учиться на втором этаже, по которому прошел стрелок. Но их пары неожиданно перенесли на пятый этаж. В университете задержалась ее мать, помогавшая дочери с ограниченными возможностями здоровья приезжать на учебу.

«А потом повезло, когда она успела добежать до нас и закрыть двери, забаррикадировать. Наш преподаватель не сделал ничего из того, что сделала моя мама. Мы полтора часа сидели и ждали смерти». — пожаловалась девушка.

Власти Пермского края объявили 21 сентября днем траура. Будут приспущены государственные флаги России и региона.

В ПГНИУ до 27 сентября отменили все занятия и мероприятия. Оставить цветы и свечи в кампусе студенты смогут после того, как Следком завершит следственные мероприятия и откроет к нему доступ.