Пережил Берлин и встречу на Эльбе. Ветерану устроили концерт во дворе в Чехове

Если ветеран не идет на парад, парад приходит к нему, прямо к дому в Чехове. Александр Васильевич Хмелевский дошел до Берлина, а 9 мая 2020-го принимает поздравления у себя дома.

Во дворе обычного двора в Чехове приехал военный ЗиЛ, за периметром — бойцы в гимнастерках, на баяне играет человек в камуфляже. Певец исполняет композиции военных лет.

Александру Васильевичу Хмелевскому 95 лет. В 1945-м он дошел до Берлина, участвовал в знаменитой встрече советских и американских войск на реке Эльбе. Теперь пережил и День Победы в режиме самоизоляции.

Хмелевский не просто дошел до Берлина, за полтора месяца до окончания войны он один сдерживал контрнаступление врага, когда весь расчет вышел из строя.

Александр Васильевич получил подарки к 75-летию Победы со всеми предосторожностями, через родственников. Ему также включили на планшете поздравительную речь директора Росгвардии Виктора Золотова.

Песни во дворе оценил не только Хмелевский, но и его соседи. Они прослушали концерт, стоя на балконах.

«Очень замечательно, в нашей ситуации хоть так поздравить. Надо помнить», — отметила одна из соседок.

Скоро все повторится, ведь в августе Александру Васильевичу исполнится 96, и росгвардейцы обещали вернуться с новыми песнями.