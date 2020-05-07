Директор Росгвардии поздравил ветеранов Великой Отечественной войны. Видео

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов записал видеообращение, в котором обратился к ветеранам Великой Отечественной войны и поздравил их с 75-летием Великой Победы. Он подчеркнул, что все мы являемся потомками Поколения Победителей.

Виктор Золотов напомнил, что именно советский солдат победил в самой кровопролитной за всю историю человечества войне.

«Именно советский народ в кратчайшие сроки сумел возродить из руин страну, ставшую одним из мировых центров науки, культуры и образования. Именно воины-фронтовики и труженики тыла заложили те нравственные ориентиры беззаветного служения Родине, которые мы сегодня передаем своим детям и внукам», — сказал директор Росгвардии.

Он добавил, что сотрудники ведомства вдохновляются примером поколения победителей, когда успешно противостоят угрозам государству и обществу.

Генерал армии Золотов отметил высокую цену, которую страна заплатила за победу. По всей России монументы и памятники еще долгие годы будут напоминать следующим поколениям о тех, кто пал на полях сражений, и тех, кто не дождался освобождения.

«Пока память о Поколении Победителей живет в наших сердцах, 9 мая остается не только главным государственным праздником, но и самым священным днем в истории российского государства», — подчеркнул Виктор Золотов.

Он пожелал ветеранам долгих лет жизни, здоровья и благополучия, и поблагодарил их за ратные и трудовые подвиги во имя свободы Родины.

Росгвардия подарила ветеранам Великой Отечественной войны онлайн-концерт, в котором приняли участие известные артисты, исполнившие популярнейшие песни военных лет.